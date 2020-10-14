معالجة أعتدة مختلفة بينها صواريخ طائرة مسيرة في الموصل

2020/10/14 | 22:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة المتفجرات، اليوم الاربعاء، معالجة أعتدة مختلفة بينها صواريخ طائرة مسيرة في أيمن الموصل.

وذكر الجهاز في بيان، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بالعثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي داخل احد الدور المتروكة بمنطقة باشطابيا على ضفاف نهر دجلة بالجانب الايمن لمدينة الموصل، تم تشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة المتفجرات والتوجه الى محل الحادث".

واضاف: "عند الوصول تبين وجود، ٧ بنادق كلاشنكوف و٩ أحزمة ناسفة تحتوي على مواد شديدة الانفجار ورمانتين يدوية دفاعية بدون صاعق وظروف رشاشة احادية تحتوي مواد شديدة الانفجار ومربوط عليها فتيل قدح عدد اثنان، و١٣ صاروخ طائرة مسيرة"، مبيناً أنه "تمت المعالجة وفق الاجراءات القياسية، دون حادث يذكر".

PUKmedia اعلام جهاز مكافحة الارهاب

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