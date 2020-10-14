​​​​​​​ قرار بإخلاء مخيم الهول من السوريين الراغبين بالخروج

2020/10/14 | 22:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الاربعاء 14/10/2020 على قرار إخراج العوائل السورية الراغبة بالخروج من مخيم الهول بريف الحسكة.

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً بهذا الخصوص قالت فيه: "بناء على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول 2020 بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية، أصدرت اليوم الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية القرار رقم /146/ القاضي "بإخراج العوائل السورية النازحة والمقيمة في مخيم الهول الراغبين بالخروج من المخيم والعودة إلى مناطقهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة أصولاً".

PUKmedia اعلام الادارة الذاتية

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