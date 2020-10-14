منوشين يستبعد التوصل لاتفاق بشأن حزمة التحفيز قبل الانتخابات الأمريكية

2020/10/14 | 22:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إنه لا يزال هناك تباعد بشأن بعض تفاصيل حزمة الإغاثة من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه من الصعب التوصل

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