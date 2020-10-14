صور| جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ

2020/10/14 | 22:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اعتقال عدد من المطلوبين بينهم قياديون في تنظيم "داعش" خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكر الجهاز في بيان، 14 تشرين الأول/أكتوبر، أن قواته "وجهت ضربة موجعة" لتنظيم "داعش" بعملية "نوعية" في محافظة ديالى، شمال شرقي العاصمة بغداد.

لحظة اعتقال "أبو طيبة"

وبيّن الجهاز، أن "قواته أطاحت بمصعب الجبوري (أبو طيبة) الذي كان ينشط في ما يعرف بالشرطة الإسلامية في التنظيم"، موضحًا أن "المعتقل ارتكب جرائم عدة بحق المواطنين العُزل وتمكن من الفرار لعدة مرات من معارك التحرير السابقة ".

كما أعلن الجهاز اعتقال اثنين من المطلوبين في كركوك وصلاح الدين وبتوقيت واحد لـ"منع هروب المطلوبين"، مؤكدًا أن "قواته تواصل تنفيذ واجبات عدة".

واعتقل الجهاز، الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكنتوبر، "أمر مفرزة الاغتيالات" في قاطع الكرمة - الأنبار بعد مطاردة استمرت لـ 10 ساعات، فيما تعهد بـ "مواصلة عملياته باحترافية وإتقان وضرب بقايا الإرهاب من أجل تحقيق الإستقرار التام وحماية المواطنين من القتلة الإرهابيين".

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