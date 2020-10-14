العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي في الموصل

2020/10/14 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي داخل أحد الدور المتروكة في الموصل.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بالعثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي داخل أحد الدور المتروكة بمنطقة باشطابيا على ضفاف نهر دجلة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وبينت أنه "شكل على الفور، فريق عمل مختص من مديرية مكافحة المتفجرات وتوجه الى محل الحادث وعند الوصول تبين وجود، 7 بنادق كلاشنكوف و9 أحزمة ناسفة تحتوي على مواد شديدة الانفجار ورمانتين يدوية دفاعية بدون صاعق وظروف رشاشة أحادية تحتوي مواد شديدة الانفجار ومربوط عليها فتيل قدح عدد اثنين، و13 صاروخ طائرة مسيرة".

وختمت الخلية بأنه "قد تمت المعالجة على وفق الاجراءات القياسية، دون حادث يذكر".

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