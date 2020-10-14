عمليات البصرة تصدر سلسلة توجيهات للمواطنين مع قرب حلول هذه المناسبة

2020/10/14 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدرت عمليات البصرة، الاربعاء، سلسة توجيهات للمواطنين بخصوص احياء مراسيم ذكرى وفاة الرسول.

ودعت القيادة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (14 تشرين الاول 2020)، المواطنين الى "إتخاذ الطرق المخصصة والمؤمنة من قبل القوات الأمنية وذلك حفظا على أرواح الزائرين" مطالبة اياهم بـ "تبليغ القوات الأمنية عن الحالات المشبوهة".

وطالب البيان كذلك، "أصحاب المواكب وسرادق العزاء الالتزام بالأماكن المخصصة لهم"، فضلا عن "دعوتها" للمواطنين الإلتزام بالتوجيهات الصادرة من قبل القوات الأمنية والمديريات الخدمية لأنها وجدت لخدمتكم".

واكدت القيادة على اهمية "تجنب الأجسام الغريبة والاشاعات التي تربك مسير الزائرين"، محذرة من "استصحاب وحمل الآلات الجارحة أثناء الزيارة".

ودعا البيان الى "إتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية الأزمة أثناء تأدية مراسيم الزيارة"، مؤكدا ان "القوات الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الزائرين".

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