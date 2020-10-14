خبير اقتصادي: هذه الشريحة ستضحي في حال تطبيق 'ورقة الاصلاح' الحكومية

2020/10/14 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجح خبير اقتصادي، الأربعاء، عدم تمرير ورقة الإصلاح الحكومية كاملة داخل البرلمان، متحدثا عن الشريحة التي ستضحي في حال تطبيقها .

وقال الخبير عبد الرحمن المشهداني، ، في مقابلة متلفزة تابع "ديجيتال ميديا ان ار تي" تفاصيلها اليوم (14 تشرين الاول 2020)، إن "الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي تضمنت جوانب ايجابية مثل تعظيم الايرادات وتقليل الاعتماد على النفط وهي خطوات لطالما نادينا بها في عهود الحكومات السابقة".

وأضاف المشهداني، أن "الحكومات السابقة وطوال السنوات الماضية تفكر بحلول انية وقتية مع ظهور المشاكل، وتتلاشى الحلول بمجرد زوال المشكلة او تراجعها"، مبينا أن "البرنامج الاقتصادي المعد من الحكومة الحالية يحتاج الى 5 سنوات لتطبيقه".

وتابع، أن "مهمة تنفيذ الورقة الاصلاحية ستقع على عاتق موظفي الدولة، لان وزير المالية اشار الى ان رواتب الموظفين ستنخفض 30‎%‎ خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهذا يعني ان الموظفين سيتحملون اخطاء السياسات السابقة ويضحون في سبيل تطبيق الاصلاحات".

وختم الخبير الاقتصادي، بالقول أن "الورقة البيضاء مهمة اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من ستقرر تمرير الورقة او تعترض، مع توقعي بانها ستعترض على بعض الجوانب، وقد لا تمرر بشكلها الكامل".

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