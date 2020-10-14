"أورانج" الفرنسية تقاضي "الدولة العراقية" بسبب "مصادرة" استثماراتها

2020/10/14 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة الاتصالات الفرنسية "أورانج"، الأربعاء، إنها بدأت إجراءات قانونية ضد "الدولة العراقية" بشأن ما وصفته بأنه عملية "مصادرة" جرت في مارس من العام الماضي، لاستثمارات بقيمة حوالي 400 مليون دولار في شركة "كورك تيليكوم"

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