2020/10/14 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ضبطت مفارز شرطة كمرك ميسان، الاربعاء، عجلتين محملتين بمواد فيها نقص باوراقها الأصولية، فيما تم احباط عملية تهريب اغنام في المحافظة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الاول 2020)، إن "مفارز قسم شرطة كمرك ميسان التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت من ضبط عجلتين نوع (تريلة)، إحداهما محملة بمادة (الطحين) تركي المنشأ، والأخرى محملة بالسجاد (مفروشات) إيراني المنشأ، وذلك لوجود نقص في المعاملة الكمركية والأختام وكذلك عدم وجود كشف من قبل لجنة الكشف الكمركي".

وتابع، "كما تمكنت قوة مشتركة من وحدة استخبارات الفوج الثاني وفصيل الاستطلاع وقوة من الفوج التابع للواء السادس عشر من احباط محاولة تهريب عدد من الاغنام بعد ورود معلومات استخبارية ونصب كمين محكم من قبل القوة المنفذة والتصادم مع المهربين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركية وإيرانية.. ضبط بضائع غير مرخّصة وإحباط تهريب أغنام في ميسان (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركية وإيرانية.. ضبط بضائع غير مرخّصة وإحباط تهريب أغنام في ميسان (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).