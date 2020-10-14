وزير الزراعة: تجهيز البذور للفلاحين سيبدأ اعتباراً من الثامن عشر من الشهر الجاري

2020/10/14 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الأربعاء، أن تجهيز البذور للفلاحين سيبدأ اعتباراً من الثامن عشر من الشهر الجاري.

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