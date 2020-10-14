النقد الدولي يعلن استعداده لمساعدة لبنان في حل مشاكله المالية

2020/10/14 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق على أتم استعداد لمساعدة لبنان، لكنه بحاجة إلى شريك في الحكومة اللبنانية.

وشددت جورجيفا في حديث لشبكة “CNN” على أن “الصندوق راغب للغاية للعمل مع لبنان لحل مشاكله المالية وإعادة هيكلة ديونه… لكن رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين.



نحن مستعدون ومستعدون جدا للمساعدة، لكننا بحاجة إلى شريك”.

ورأت أن “الانقسام المستمر في لبنان يعيق البلاد ويمنع التقدم في خطة اقتصادية جديدة ويجر لبنان إلى الأسفل”.

وحددت رئاسة الجمهورية اللبنانية يوم غد الخميس موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية سياسية من الطائفة السنية لتشكيل الحكومة الجديدة، إثر فشل مصطفى أديب في تشكيلها بعد تكليفه في 31 أغسطس الفائت.



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