حشد الشمال يرد على إتهامات بمنح رواتب لعناصر حزب العمال الكردستاني باسمه

2020/10/14 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

رد مسؤول العلاقات في محور الشمال بالحشد الشعبي علي الحسيني، اليوم الاربعاء، على تصريحات افادت باستلام عناصر حزب العمال رواتب من الدولة باسم الحشد.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيراز قاسم، قد فجر مفاجأة تحدث خلالها عن استلام حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار، رواتب من الدولة العراقية بعد تسجيلهم ضمن الحشد الشعبي هناك.

وقال شيراز قاسم، إن "عناصر حزب العمال الكردستاني موجودين داخل حوض قضاء سنجار، ووجود مسلح قوي داخل سنجار ايضا".

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية، أن "هناك قسم من قوات حزب العمال سجلوا على انهم حشد شعبي ويستلمون رواتب من الحكومة العراقية، مع انهم لا يجيدون التحدث بالعربية او حتى الكردية".

وفي معرض رده على تلك التصريحات، يقول علي الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الادعاء بان حزب العمال يستلم رواتب من الدولة العراقية على انهم حشد شعبي هي هجمة تضليل اخرى ومحاولة تسقيط واتهامات باطلة توجه للحشد الشعبي الذي جاء بتفوى وقدم انهر من الدماء في مواجهة التنظيمات الارهابية".

واضاف الحسيني، ان "حزب العمال منظمة ارهابية دولية تتواجد في مناطق شمال العراق تحت سلطة اقليم كردستان ضم جبال قنديل وغيرها، وهي عدو للحشد الشعبي"، معتبرا الحديث عن تسجيل عناصر حزب العمال كحشد "اتهامات باطلة".

ومؤخرا أثار الاتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن الوضع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، وإعادة النازحين إليه برعاية بعثة الأمم المتحدة، ردود فعل سياسية عراقية متباينة بين مؤيدة ومعارضة، فيما بدأت القيادات الكردية بطرح مناطق أخرى ضمن المتنازع عليها لتكرار نفس السيناريو بمناطق جديدة.

وينص الاتفاق على اختيار إدارة محلية جديدة لقضاء سنجار وتسلم الشرطة المحلية للملف الأمني، بالإضافة إلى تعزيز هذا الملف بتوظيف 2500 عنصر أمني جديد وإخراج أي جماعات مسلحة، ومن بينها منظمة حزب العمال الكردستاني.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد في بيان صادر عن مكتبه، أن "الحكومة الاتحادية -وبالتنسيق مع حكومة الإقليم- ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولا".

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