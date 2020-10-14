الامن النيابية: اتفاق بغداد واربيل بشان سنجار مؤامرة هدفها إرضاء دول معينة

2020/10/14 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، اتفاق حكومتي بغداد واقليم كردستان بشأن الوضع الامني والاداري في قضاء سنجار بانه مؤامرة هدفها إرضاء دول معينة.وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح صحفي، ان “اتفاق بغداد واربيل واستبدال القطعات العسكرية المتواجدة داخل قضاء سنجار امر مستغرب وغير مفهوم”، لافتا الى ان “البرلمان يقع […]

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