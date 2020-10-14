عضو هيأة الرأي في وزارة التربية: سنتجاوز ما فشلت به أوروبا

2020/10/14 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد مدير عام تربية الرصافة الثانية عضو هيأة الرأي في وزارة التربية قاسم العكيلي ان “الوزارة ستتجاوز ما فشلت به اوربا، مبينا ابرز عقبات بدء العام الدراسي.وذكر العكيلي في تصريح صحفي ان “الموعد قرر بشكل مبدئي ولدينا افكار لبدء العام الدراسي وكثير من الامور تتوقف على قرارات خلية الازمة لان […]

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