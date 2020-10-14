2020/10/14 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بركات علي حمودي

في بيان غريب كتبهُ رئيس الوزراء السابق

عادل عبد المهدي، رداً على تصريحات وزير

المالية الحالي علي علاوي، جاءت فيه

ارقام اثارت سخرية العراقيين وحنقهم

بنفس الوقت.

فالرجل ازبد و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سنذكرك إن كنت ناسياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سنذكرك إن كنت ناسياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).