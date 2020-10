2020/10/14 | 22:49 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطلبة يسمي ناعم مدرباً للحراس ويقدم شكره لوصفي جبار المكتب الاعلامي لنادي الطلبة الرياضي سمت الهيئة الادارية لنادي الطلبة مدرب حراس المنتخب الوطني السابق عبد الكريم ناعم مدرباً لحراس مرمى الفريق الاول الذي تنتظره مشاركة في الدوري الممتاز ، جاءت تسمية ناعم خلفاً للمدرب وصفي جبار الذي اشرف على اعداد الحراس منذ بداية التدريبات وقدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطلبة يسمي ناعم مدرباً لحراس المرمى ويقدم شكره لوصفي جبار first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يسمي ناعم مدرباً لحراس المرمى ويقدم شكره لوصفي جبار) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يسمي ناعم مدرباً لحراس المرمى ويقدم شكره لوصفي جبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).