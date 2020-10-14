السليمانية.. ورشة عمل لبناء قدرات الشباب في شفافية الصناعات الاستخراجية

2020/10/14 | 22:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام مركز ذر للتنمية بالتعاون مع التحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية وبدعم تحالف انشر ما تدفع ورشة عمل لبناء قدرات الشباب في شفافية الصناعات الاستخراجية في مدينة السليمانية ولمدة ثلاث ايام.

وقال ماجد ابو كلل المنسق الوطني للتحالف العراقي لشفافية الصناعات الاستخراجية PUKmedia ان الورشة اقيمت بمشاركة أكثر من 26 شابا وشابة من مختلف المحافظات العراقية وتكمن اهمية الورشة لدعم وبناء قدرات الشباب في القطاع الاستخراجي وإعداد جيل جديد من الناشطين المدنيين من الشباب لإكمال مسيرة التحالف القادمة وارساء الشفافية كثقافة وسلوك في العراق مما يحقق طموح الشعب العراقي للاستثمار مواردة الطبيعية النفطية لتحقيق الرفاهية والتنمية الاقتصادية لعراق المستقبل.

واكد مشاركون شباب وهم من اغلب المحافظات العراقية همية الورشة وتوقيتها وقالوا، " نشكر القائمين على هذة الورشة من إعداد وتنسيق وتعاون وأنها فرصة مهمة على الصعيد العلمي والفكري واضافة جديدة ومفاهيم عميقة في كيفية استثمار الصناعات الاستخراجية واستثمارها بالصورة الحقيقة لصالح البلد والذي يحتاج الى كوادر فعالة في طبيق وترسيم الخطوط المستقبلية لهذا القطاع المهم والحيوي في العراق .

PUKmedia عدنان الجاف

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