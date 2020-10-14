بعد إلغاء المناظرة.. ترامب وبايدن يشاركان في ندوتين منفصلتين

2020/10/14 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومنافسه في انتخابات الرئاسة الأميركية المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في ندوتين منفصلتين، مساء الخميس، بدلا من مناظرة كانت مقررة بينهما في تلك الليلة

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