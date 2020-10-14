الديوانية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

2020/10/14 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، زهير علي شعلان، اليوم الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى وفاة النبي.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى وفاة النبي محمد (ص)، باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والامنية والمصارف وديوان المحافظة والمراكز الامتحانية".

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