اسود الرافدين والعزلة القسرية

2020/10/14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طه كمر أين منتخبنا الوطني ؟ تساؤل مشروع ربما يطرحه أي عراقي تهمه مصلحة البلد خصوصا الرياضية منها ، بعد أن شاهد وتابع وسمع الكثير عن عودة منتخبات العالم للأجواء بعد اجتياح فيروس كورونا للعالم بأسره والحد من حركة الناس ، لاسيما الرياضية التي تتجلى بإقامة المباريات الدولية والمسابقات المعتمدة من قبل الاتحادات الدولية

