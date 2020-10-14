2020/10/14 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهود: قصف تركي يتسبب بحرائق في محيط قريتين بدهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/14 | 23:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهود: قصف تركي يتسبب بحرائق في محيط قريتين بدهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهود: قصف تركي يتسبب بحرائق في محيط قريتين بدهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).