ايران تكشف عن الاموال والارصدة المجمدة في العراق

2020/10/14 | 23:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي ، عن قيمة الأموال والأرصدة المجمدة لبلاده في العراق .

وقال همتي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ان “المفاوضات جارية مع الدول التي تم تجميد الاموال الايرانية في مصارفها، مضيفا انه حقق نجاحا في هذا المجال خلال زيارته الاخيرة للعراق”.

وبين, أن ثمة أكثر من/ 5 / مليارات دولار أرصدة مجمدة في العراق ومن المؤمل الافادة منها”.

واضاف :” أنه تم التباحث مع عدة دول حول الارصدة المجمدة لديها وثمة ردود ايجابية بهذا الخصوص”.

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