التعادل يخيم على نتيجة مباراة الزوراء ونفط الجنوب

2020/10/14 | 23:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خيم التعادل الايجابي، على نتيجة مباراة الزوراء ونفط الجنوب ضمن استعدادات الفريقين للدوري الممتاز.

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