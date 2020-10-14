2020/10/14 | 23:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدداد: الفرات نيوز} كشفت شركة ناس للخدمات الدولية، ما ستقدمه بمطار بغداد خلال الفترة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({ناس} للخدمات الدولية تكشف ما ستقدمه بمطار بغداد وتعد بأمر غير مسبوق فيه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({ناس} للخدمات الدولية تكشف ما ستقدمه بمطار بغداد وتعد بأمر غير مسبوق فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).