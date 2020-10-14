العنف.. سلوك يؤدي الى تدمير المجتمع العراقي على نار ساخنة

2020/10/14 | 23:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

هل اصبح العنف من جهة واللامبالاة من

جهة اخرى هي السمة الاساسية لردود افعال

اغلب العراقيين اتجاه ما يحصل من أحداث

اجتماعية واقتصادية وصحية وسياسية ؟ ان

العنف واللامبالاة هما و

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