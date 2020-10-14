الكاتب المأجور أخطر من القاتل المأجور

2020/10/14 | 23:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

تمثل الكتابة حالة من حالات الرقي

الثقافي والمعرفي, فالكاتب سيطرح

للمتلقي خلاصة تجربته واراءه في قضية

معينة, مستندا في ذلك الى كم كبير من

المعرفة والتحليل والمتابعة, فالكا

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