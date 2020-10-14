السوداني : توفير 600 مليار دينار من خلال تخفيض رواتب المسؤولين

2020/10/14 | 23:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب محمد شياع السوداني اليوم الاربعاء ، عن طرح مقترحات بتخفيض رواتب المسؤولين من مدير عام فما فوق بما يوفر بحدود ٦٠٠ مليار دينار .

وقال السوداني في تصريح متلفز ” لايمكن المساس برواتب الموظفين باي حال من الاحوال وخصوصا الفئة المتوسطة والصغيرة“، مؤكدا ان” البرلمان متفق على رفض المساس برواتب الموظفين “، مبيا ان” هناك مقترحات بتخفيض رواتب المسؤولين من مدير عام فما فوق بما يوفر بحدود ٦٠٠ مليار دينار .

واكد السوداني” لم يصدر اي قرار من الحكومة الحالية بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة بل كان هذا في الحكومات السابقة ، مشيرا الى ان” الورقة البيضاء اغفلت الجانب السياحي والجانب الصناعي ولم تناقش في جدول الأعمال”.

ودعا ” الحكومة أن لا تتردد في تحقيق الأصلاحات ، وان تتوافر معاضدة سياسية للقرارات الإصلاحية مع البيئة المجتمعية المتفهمة لها “، مؤكدا ” لايمكن لأي خطة أن تنجح بدون ردع الفساد”.

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