الديوانية تعطل الدوام غداً

2020/10/14 | 23:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس.

وقالت المحافظة في بيان تلقت “تقدم” ، نسخة منه، ان ” محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وجه اليوم الاربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى استشهاد النبي محمد (ص)”.

واضافت ان “ذلك يكون باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والامنية والمصارف وديوان المحافظة والمراكز الامتحانية”.

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