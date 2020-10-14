بعد تقرير لــ ايزيدي 24، تجهيزات ومعدات كهربائية تصل ناحية تل عزير

2020/10/14 | 23:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين بعد التقرير الذي أعدته مؤسسة ايزيدي 24 الإعلامية عن عدم وجود الخدمات وخاصة الكهرباء في ناحية تل عزير بجنوب جبل شنگال ومناشدات ومطالبات من أهلها، وصلت التجهيزات والمعدات الكهربائية اللازمة للناحية وذلك للبدء بالعمل فيه.عن ذلك تحدث مدير ناحية تل عزير “خديدا حسن” لـ “ايزيدي 24” قائلاً، “بعد مطالبات …

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