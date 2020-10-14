الإدارة الذاتية تقرر اخراج عوائل داعش السورية من مخيم الهول ومطالبات بالتحقق منها

2020/10/14 | 23:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم اعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء 14 تشرين الأول، عن قرار صادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا حول وضع العوائل السورية النازحة والتي تقطن مخيم الهول بمدينة الحسكة.وبحسب القرار فان “بناءً على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5102020 ما بين الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا …

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