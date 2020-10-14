محدث.. هبوط الأسهم الأمريكية بالختام مع شكوك بشأن حزمة التحفيز

2020/10/14 | 23:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان نتائج الأعمال للبنوك، وعدم اليقين بشأن حزمة التحفيز.وتراجع سهم أمازون بأكثر من

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