اللجنة المالية النيابية: وضعنا معايير لتحقيق العدالة في الرواتب وتقليل الفجوة

2020/10/14 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الاربعاء ، ان خزينة الدولة الان فارغة ولا بديل سوى الاقتراض، فيما أشار الى أن خيرات العراق تكفي لتحقيق الرفاهية لأكثر من 100 مليون مواطن.

وقال الصفار في لقاء متلفز تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (14 تشرين الاول 2020)، إن "حكومة الكاظمي استلمت خزينة الدولة خاوية وفقا لكلام وزير المالية الذي قال خلال استضافته ان الخزينة الان فارغة ولا بديل سوى الاقتراض، ونحن وافقنا بشرط تقديم ورقة اصلاحية".

وتابع الصفار أن "موازنة 2019 كان الانفاق العام فيها 133 ترليون دينار وكان لدينا عجز بحدود 27 ترليون دينار وموازنة العراق تعادل موازنة 7 دول مثل الاردن، ونلاحظ الفرق بين المواطن الاردني والعراقي".

وأضاف الصفار أن "الخلل سببه سوء الادارة في العراق ولا يوجد لدينا نقص في الاموال والخيرات الموجودة تكفي لتحقيق الرفاهية لأكثر من 100 مليون مواطن عراقي، لذلك ان الورقة الاصلاحية جاءت لتركز على اصلاح المال العام".أما بالنسبة للرواتب، فأشار الصفار الى أن "إعادة هيكلة الرواتب، يعني سلم الرواتب، هذا عمل حكومي ونحن في اللجنة المالية وضعنا بعض المعايير لتحقيق العدالة في الرواتب وتقليل الفجوة بين أعلى راتب واقل راتب".

واضاف ان "تحقيق العدالة في الرواتب يكون حسب الشهادة والدرجة العلمية اذ ليس من المعقول ان نساوي راتب من لديه درجة علمية عالية مع اخر لديه تحصيل علمي اقل بكثير".

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