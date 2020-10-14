نائب : الورقة البيضاء لم تشير الى الفساد والكتل السياسية لديها مواقف منها

2020/10/14 | 23:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب عن كتلة الصادقون احمد الكناني اليوم الاربعاء ، ان” الورقة البيضاء لم تشير الى الفساد في البلاد ، مبينا ان” الكتل السياسية لديها مواقف من الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة “.

وقال الكناني في تصريح متلفز ، ان” اغلب الكتل السياسية تقف الى جانب الاصلاحات في البلد ، موضحا ان” الكتل السياسية لديها مواقف من الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة “، مشيرا الى ان” الورقة البيضاء عبارة عن رسائل اطروحات تكتب في الدكتوراه “.

واضاف ان” الورقة البيضاء لم تشير الى الفساد في البلاد “، لافتا الى ان” محافظ البنك المركزي يقوم بتصنيف المصارف بمعيار غير صحيح “.

وشدد الكناني على ضرورة ان تكون هناك ارادة سياسية للاصلاح في البلد “، مبينا ان” الحكومة ليس لديها ارادة سياسية في الورقة البيضاء “، داعيا الحكومة الى استثمار المصانع وان تكون منتجة للتخفيف عن الموازنة “، مشيرا الى ان” ارادة بعض الكتل السياسية الفاسدة منعت من تطور الصناعة بالعراق”.

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