برلماني :قسم من النواب يرغبون تقسيم المحافظات في قانون الانتخابات حسب اهوائهم

2020/10/14 | 23:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، سالم طحمير، ان اكثر الاعتراضات في تقسيم الدوائر الانتخابية على كوتا النساء.

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