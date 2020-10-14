تركيا تعلن مجدداً مقتل مسلحين داخل الأراضي العراقية

2020/10/14 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الدفاع التركية، الاربعاء، قتلها 5 مسلحين من عناصر حزب العمال الكردستاني، عبر غارات استهدفت مواقعهم في مناطق اقليم كردستان العراق.



وذكرت الدفاع في بيان تابعه "ناس" (14 تشرين الاول 2020)، أن "الغارات الجوية استهدفت مواقع المسلحين في منطقة هاكورك شمالي العراق"، مؤكدة انها "تواصل العمليات ضد منظمة بي كا كا الإرهابية بعزيمة وإصرار كبيرين".

وأضافت الدفاع التركية بحسب البيان، أنه" تم رصد العناصر بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة في منطقة هاكورك شمال العراق، عندما كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على القوات التركية".

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