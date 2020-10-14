2020/10/14 | 23:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن احباط اكبر عملية تهريب للادوية في ديالى محملة ب ١٩ شاحنة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت “خبر برس” نسخه منه انه “ضمن جهودها لتعظيم واردات الدولة واحباط عمليات التهريب والاضرار بالاقتصاد العراقي وبمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات ديالى واستخبارات الفوج الثاني من لواء مغاوير القيادة من احباط اكبر عملية تهريب للادوية محملة ب ١٩ شاحنة تحمل مئات الالاف من قطع الادوية بطريقة غير قانونية عبر سلوك طرق نيسمية في خانقين بمحافظة ديالى للتهرب من الرسم الكمركي الذي يبلغ مئات الالاف من الدولارات”.

واضاف البيان انه ” تم احالة المتهمين والشاحنات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية “.

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