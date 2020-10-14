في أبرز الاحداث.. العراق يبرم اتفاقات مع اليونان.. وجلسة البرلمان الى إشعار آخر

2020/10/14 | 23:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وقع العراق، اليوم الاربعاء، مذكرتي تفاهم مع اليونان في تطوير العلاقات، وإفتتاح قنصلية يونانية في أربيل، في الوقت الذي رفع البرلمان جلسته هذا اليوم إلى إشعار آخر.

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