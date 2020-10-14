الامن والدفاع النيابية: مستمرون بمتابعة اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع اميركا

2020/10/14 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، استمرارها بمتابعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع أمريكا، موضحة أن الاتفاقية لا تشمل الجانب الأمني فقط، وإنما تشمل الجوانب التعليمية والاقتصادية وغيرها.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (14 تشرين الأول 2020) إن "اللجنة تعد مسألة تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي خصوصا مع الجانب الأمريكي من أولوياتها، لذلك هي مستمرة في نقاشاتها للجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية".

وأضاف، أن "النقاشات والاستفسارات مستمرة من قبل اللجنة الأمنية، مع المسؤولين لمعرفة ماذا قدم الجانب الأمريكي بشأن ملفات محاربة الإرهاب ودعم القوات العراقية وملفات أخرى".





وأشار إلى أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي شاملة لا تقتصر على القضايا الأمنية والعسكرية فقط، بل فيها جوانب اقتصادية وتعليمية وغيرها".

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