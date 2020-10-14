عضو بالمالية النيابية يتحدث عن مدى 'قانونية' فكرة تخفيض الرواتب

2020/10/14 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، انه لا يمكن لاحد التلاعب بالرواتب كونها قضية دستورية مشيرا الى وجود سببين قانونيين يمنعان خفضها.

وبين كوجر، في مقابلة متلفزة، تابع "ديجيتال ميديا ان ار تي " تفاصيلها ، اليوم (14 تشرين الاول 2020)، ان "الحديث عن وجود تخفيض برواتب الموظفين، امر غير قانوني، كون الراتب حق مكتسب منصوص عليه في الدستور".

وأضاف ان "قانون الخدمة المدني رقم 24 لسنة 1960 نص على ضمان الرواتب للموظفين، كذلك قانون رواتب الموظفين رقم 22 لسنة 2008، ولا يحق التلاعب برواتب الموظفين".

وتابع ان "استقطاعات الرواتب غير قانونية، بلا سلم رواتب جديد يصوت عليه في البرلمان، كما يحدث في حكومة إقليم كردستان".

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أكد الاربعاء ، انه لا بديل سوى الاقتراض، فيما أشار الى أن خيرات العراق تكفي لتحقيق الرفاهية لأكثر من 100 مليون مواطن.

وقال الصفار في لقاء متلفز تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (14 تشرين الاول 2020)، أن "الخلل سببه سوء الادارة في العراق ولا يوجد لدينا نقص في الاموال والخيرات الموجودة تكفي لتحقيق الرفاهية لأكثر من 100 مليون مواطن عراقي، لذلك ان الورقة الاصلاحية جاءت لتركز على اصلاح المال العام".

أما بالنسبة للرواتب، فأشار الصفار الى أن "إعادة هيكلة الرواتب، يعني سلم الرواتب، هذا عمل حكومي ونحن في اللجنة المالية وضعنا بعض المعايير لتحقيق العدالة في الرواتب وتقليل الفجوة بين أعلى راتب واقل راتب".

واضاف ان "تحقيق العدالة في الرواتب يكون حسب الشهادة والدرجة العلمية اذ ليس من المعقول ان نساوي راتب من لديه درجة علمية عالية مع اخر لديه تحصيل علمي اقل بكثير".

من جانبه، رجح خبير اقتصادي، الأربعاء، عدم تمرير ورقة الإصلاح الحكومية كاملة داخل البرلمان، متحدثا عن الشريحة التي ستضحي في حال تطبيقها .

وقال الخبير عبد الرحمن المشهداني، ، في مقابلة متلفزة تابع "ديجيتال ميديا ان ار تي" تفاصيلها اليوم (14 تشرين الاول 2020)، إن "الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي تضمنت جوانب ايجابية مثل تعظيم الايرادات وتقليل الاعتماد على النفط وهي خطوات لطالما نادينا بها في عهود الحكومات السابقة".

وأضاف المشهداني، أن "الحكومات السابقة وطوال السنوات الماضية تفكر بحلول انية وقتية مع ظهور المشاكل، وتتلاشى الحلول بمجرد زوال المشكلة او تراجعها"، مبينا أن "البرنامج الاقتصادي المعد من الحكومة الحالية يحتاج الى 5 سنوات لتطبيقه".

وتابع، أن "مهمة تنفيذ الورقة الاصلاحية ستقع على عاتق موظفي الدولة، لان وزير المالية اشار الى ان رواتب الموظفين ستنخفض 30‎%‎ خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهذا يعني ان الموظفين سيتحملون اخطاء السياسات السابقة ويضحون في سبيل تطبيق الاصلاحات".

وختم الخبير الاقتصادي، بالقول أن "الورقة البيضاء مهمة اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من ستقرر تمرير الورقة او تعترض، مع توقعي بانها ستعترض على بعض الجوانب، وقد لا تمرر بشكلها الكامل".

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