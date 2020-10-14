فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. ويتوقع موعد وصول لقاح كورونا

2020/10/14 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبير الأمراض المعدية الرائد في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن الرئيس دونالد ترامب لم يعد حاملا لفيسروس كورونا المستجد، وبالتالي لا يمكنه نقل العدوى لآخرين.

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