عدت نفسها ابنة القرن العشرين / وفاة روزانا روساندا اهم رموز اليسار الإيطالي - رشيد غويلب

2020/10/15 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب اعداد: رشيد غويلبفي العشرين من أيلول الفائت توفت عن عمر يناهز 96 عاما روزانا روساندا المناهضة للفاشية والمؤسِّسة المشاركة لصحيفة "إلمانيفستو"، التي وصفت بكونها صحيفة شيوعية "منشقة" والتي تصدر حتى الآن يوميا.



لقد ظلت روزانا حتى اللحظة الأخيرة شيوعية، مصرة على أن اليسار يجب أن يدافع عن هويته - ويجب أن يقف بثبات إلى جانب المستغَلين والمضطهدين.حملت مذكراتها الصادرة عام 2005 عنوان "ابنة القرن ا ......





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