كواليس عقوبة نابولي

2020/10/15 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت لجنة الانضباط برابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حكمها في أزمة انسحاب نادي نابولي من مباراة الفريق الأول ضد منافسه يوفنتوس.

وكان فيروس كورونا أحدث أزمة مدوية في الكرة الإيطالية، حين تعرض عدد كبير من نجوم نابولي للإصابة بالعدوى، قبل يوم واحد من مباراة يوفنتوس، لذا أوصت وزارة الصحة الإيطالية بعدم السفر إلى مدينة تورينو، ما اعترضت عليه الرابطة التي أعلنت فوز اليوفي (3-0)، بعد أن رفض نابولي الذهاب إلى ملعب اللقاء.

وحسمت لجنة الانضباط رسميًا، قرارها، بخصم نقطة واحدة من نابولي، ليس ذلك فقط، مع التأكيد على اعتباره خاسرًا مباراة يوفنتوس، بثلاثة أهداف نظيفة.

وأوضحت تقارير صحفية في إيطاليا، كواليس التحقيق الذي أكد أن:" نابولي لم يتعرض إلى أي قوة قاهرة تمنعه من الوصول إلى ملعب يوفنتوس".

القاضي الذي حكم لصالح الرابطة ضد نابولي، وجد أن:" النادي كان بحوزته أكثر من 13 لاعبًا في جاهزية تامة للمشاركة في المباراة، ليس ذلك فقط، بل ألغت إدارة نابولي حجز تذاكر الطيران، في الليلة التي سبقت اللقاء، لذا كانت هناك نية تعمد إلغاء الرحلة، وعدم الذهاب إلى ملعب المواجهة".

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