بعد ساعة من ارتكاب الجريمة .. قوة امنية تلقي القبض على عصابة سرقة في كربلاء

2020/10/15 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، ان قوة من

مكافحة اجرام كربلاء القت القبض على

متهمين بالسرقة وضبطت بحوزتهم المبلغ

المسروق من احدى الدور السكنية

بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "قوة من

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