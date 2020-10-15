شركة فرنسية تقاضي العراق بسبب

2020/10/15 | 00:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت شركة الاتصالات الفرنسية "أورانج"، الأربعاء، إنها بدأت إجراءات قانونية ضد "الدولة العراقية" بشأن ما وصفته بأنه عملية "مصادرة"، جرت في مارس من العام الماضي، لاستثمارات بقيمة حوالي 400 مليون دولار في شركة "كورك تيليكوم".

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