بالصور.. إحباط تهريب سكراب بـ٧ شاحنات في ديالى

2020/10/15 | 00:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحبطت الاستخبارات العسكرية عملية تهريب لمواد السكراب محملة بـ٧ شاحنات في محافظة ديالى.

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