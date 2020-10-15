التعادل يحسم قمة ايطاليا وهولندا وفرنسا تهزم كرواتيا بدوري الأمم الاوروبية

2020/10/15 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

تعادل منتخب إيطاليا مع ضيفه هولندا، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أتليتي أزوري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

أحرز لورينزو بيليجريني هدف إيطاليا بالدقيقة 16، بينما تعادل دوني فان دي بيك للطواحين الهولندية بالدقيقة 26.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط ليتراجع للمركز الثاني خلف المتصدر بولندا (7 نقاط)، بينما رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثالث.

وفي مباراة اخرى، انتزع منتخب فرنسا، فوزًا صعبًا خارج أرضه أمام كرواتيا، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا.

تقدم أنطوان جريزمان للديوك في الدقيقة 8، وتعادل نيكولا فلاسيتش لكرواتيا في الدقيقة 65، قبل أن يخطف كيليان مبابي هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الثالثة من المستوى الأول، متخلفا بفارق الأهداف عن البرتغال.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب كرواتيا عند 3 نقاط في المركز الثالث

المصدر: كورة

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