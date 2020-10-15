كتلة الفتح تعلق على تصريحات زيباري حول الحشد الشعبي

2020/10/15 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

ندين التصريحات التي صدرت من الوزير المقال والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري والتي تطاول فيها على الحشد الشعبي اهم مؤسسة حكومية امنية ساهمت في دحر داعش.



كما نطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتوضيح موقفه الرسمي تجاه هذه التصريحات الغير مسؤولة والتي تشكل عاملا مزعزعا للسلم والاستقرار الداخليرئيس كتلة الفتح النيابيةالنائب الدكتور محمد الغبان

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