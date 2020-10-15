فوز فرنسا والبرتغال وخسارة إنجلترا.. وتعادل مثير بين إيطاليا وهولندا

2020/10/15 | 00:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خطف منتخب فرنسا فوزاً ثميناً من منتخب كرواتيا 2-1، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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