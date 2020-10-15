إطلاق نار كثيف يثير هلع سكان جمجمال وتوضيح رسمي

2020/10/15 | 00:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الاسايش في محافظة السليمانية، الاربعاء، اعتقال شخصين قاما باطلاق النار بشكل مكثف في قضاء جمجمال وتسببا بإثارة الخوف والهلع المواطنين في القضاء.

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