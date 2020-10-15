تعرف على علامات نقص الحديد عند الأطفال

2020/10/15 | 00:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….يبدأ الاطفال حياتهم باكتشاف العالم من حولهم وفي سنوات عمرهم الاولى يواجه الأطفال حول العالم العديد من المشكلات الصحية التي تؤثر على نشاطاتهم اليومية ومن هذه المشكلات الصحية هي نقص الحديد عند الاطفال.مشكلة نقص الحديد من الأطفال تعتبر شائعة بين الأطفال حول العالم وهذه الحالة الصحية عادةً ما تحدث بعد مرور 12 […]

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